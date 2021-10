Диетолог Наталья Круглова оценила «Весогонку» и другие реалити-шоу о похудении

На YouTube вышло новое шоу «Весогонка», в котором два известных комика Тамби Масаев и Илья Макаров будут соревноваться в похудении. Тот, кто быстрее и эффективнее сбросит вес, получит в финале проекта миллион рублей.

Передач с подобной концепцией — похудение в короткие сроки и денежный приз на кону — за последние годы вышло немало. The Biggest Loser, Shedding for the Wedding, Extreme Makeover: Weight Loss Edition — вот лишь несколько названий популярных проектов из середины нулевых. Но можно ли за яркой и, казалось бы, позитивной идеей разглядеть реальную опасность как для участников, так и для зрителей? И есть ли у подобных шоу хоть какие-то плюсы? Ответить на эти вопросы ФАН попросил постоянного эксперта, врача-диетолога Наталью Круглову.

Эксперт признается, что к подобным передачам относится негативно, так как для нее странно лечить ожирение — хроническое заболевание, склонное к прогрессированию — на съемочной площадке. Посудите сами: разбираться с гастритом или сахарным диабетом мы идем к доктору, а не на съемки реалити-шоу.

«Во-вторых, мне кажется, такие шоу работают на стигматизацию людей, страдающих ожирением. У нас в обществе, мягко говоря, не очень хорошо относятся к людям с лишним весом, а подобные шоу могут увеличивать это негативное отношение, — говорит Наталья Круглова. — Конечно, это влияет на психологическое состояние тех людей, которые этот избыточный вес имеют. А это, в свою очередь, может приводить к повышению тревоги и депрессии у таких пациентов, что может привести к нарушению пищевого поведения».

Помимо ментальных проблем, участие в таких шоу может привести и к более осязаемым физическим последствиям. Нормальная скорость снижения веса для человека — от двух до четырех килограммов в месяц, то есть по килограмму или его половине за одну неделю. Если же вы попытаетесь сбросить вес быстрее и радикальнее — на шоу так и делают, — то с большой долей вероятности результаты не удержите. Кроме того, из организма уйдет не жировая прослойка, а жидкость и мышечная ткань.

«Что касается мотивации зрителей, которые такие шоу смотрят, то мне сложно судить, потому что здесь может быть две ситуации. Да, человек, действительно, посмотрел, видит, что у кого-то получается, принял этот пример и начал снижать вес. Но тут важно, чтобы он не перегибал палку и не уходил в очень ограничительные диеты и изнуряющие, не подходящие ему физические нагрузки. Тогда да, возможно, это может мотивировать, — рассуждает диетолог. — Другая ситуация — это когда, наоборот, у зрителей рождается ощущение, что снижать вес сложно. Если мы посмотрим такие шоу, то часто там участники просто на грани: им тяжело выполнять нагрузку, сложно отказываться от какой-то привычной пищи. Поэтому, возможно, это будет производить и обратный эффект».

В завершение Наталья Круглова отмечает, что определенную опасность подобные шоу несут для зрителей-подростков. Ведь, несмотря на возрастной ценз некоторых проектов — от 16 или 18 лет, — многие выпуски вполне доступны, а значит, посмотреть их могут даже дети.

«У них будет складываться неверное представление о правильном питании и о здоровом образе жизни. Все-таки здоровый образ жизни — это не изнуряющая диета и не изнуряющие нагрузки. Это умеренность, и умеренность как в питании, так и в нагрузках. Поэтому мне кажется, что в какой-то мере это действительно может формировать неверное представление о здоровом образе жизни», — заключает специалист.

