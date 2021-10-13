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Лучшие участники проекта «Музыкальные надежды Арктики» получают возможность выступить с оркестром

  /   Обновлено: 13 октября 2021 19:54
Общество
Лучшие участники проекта «Музыкальные надежды Арктики» получают возможность выступить с оркестром
pixabay.com

Санкт-Петербург, 13 октября. Руководитель федерального проекта «Музыкальные надежды Арктики», дирижер Михаил Черниговский рассказал, какую награду получают самые яркие и талантливые участники.

Главным призом для многих артистов становится участие в концерте с оркестром. Такое вознаграждение подразумевают организаторы Всероссийского конкурса пианистов имени Крыловой. Лишь пятерка лучших сможет выступить на исторической сцене в Санкт-Петербурге. По словам Черниговского, это является определенным ростом для начинающих музыкантов.

Подобное вознаграждение ждет и участников федерального проекта «Музыкальные надежды Арктики». В студии пресс-центра Медиагруппы «Патриот» известный дирижер отметил, что никому не вручают денежные призы, поскольку организовываются мероприятия лишь для обмена опытом и получения практики.

«Если говорить про вознаграждение для юных музыкантов, то нам кажется, что сами эти мастер-классы, которые проводятся полностью на безвозмездной основе, это уже определенная награда, профессиональная конечно. Проблема в том, что не у всех детей есть равные условия доступности благ», — подчеркнул Черниговский.

Ранее гость пресс-конференции объяснил, почему в современном обществе не слишком высокий интерес к классической музыке. По мнению Черниговского, отчасти это связано с отсутствием специального образования в юном возрасте.

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музыка арктика патриот черниговский
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