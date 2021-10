Инфляция в Соединенных Штатах побила десятилетний максимум

Инфляция в США достигла наибольших значений за последнее десятилетие. Об этом свидетельствует отчет по индексу потребительских цен, который был опубликован сегодня Министерством труда США.

Federal Reserve Chair Jerome Powell’s inflation albatross grows heavier. U.S. consumer prices rose 5.4% as the White House weighs the Fed chief’s renomination, says @GinaChon. https://t.co/N4hXMuVa5f pic.twitter.com/MJyRPgQ9iQ — ReutersBreakingviews (@Breakingviews) October 13, 2021

Согласно официальной статистике, годовой рост ИПЦ в США составил 5,4%. Эти данные оказались хуже пессимистичного прогноза, который давали аналитики Федеральной резервной системы, говоря о разгоне годовой инфляции до 5,3%.

«Медианные значения инфляции не изменились в краткосрочной перспективе и снизилась среднесрочной. Оба значения все еще значительно превышают уровни, наблюдавшиеся до вспышки COVID-19», — говорится в исследовании ФРС, которое было опубликовано перед выходом официальной статистики.

В своем исследовании аналитики ФРС указывают: несмотря на то, что потребители готовы к самому высокому уровню инфляции за последнее десятилетие, они все же ожидают в течение следующего года снижения цен на продукты питания, бензин, медицинское обслуживание, арендную плату и обучение.

Отчет основан на опросе, который был проведен среди 1300 американских домохозяйств.

Global Look Press / Hans Blossey / imageBROKER.com

Председатель ФРС Джером Пауэлл в значительной степени объяснил всплеск потребительских цен вызванными пандемией сбоями в цепочке поставок, нехваткой рабочей силы, что привело к росту заработной платы, и высоким уровнем потребления, который обусловлен широкими стимулирующими выплатами для граждан.

Федеральное агентство новостей /

Председатель ФРС все еще считает рост инфляции временным явлением, и предупредил об опасности излишне активных действий Федеральной резервной системы по снижению ключевой ставки. Прогнозы, сделанные на заседании ФРС, предусматривали, что к концу года уровень инфляции составит 4,2%, увеличившись с 3,4% в июне. Те мне менее политики прогнозировали, что инфляция снизится примерно до 2,2% в следующем году, что ближе к их целевому диапазону.

«Хотя на данный момент эффекты сокращения предложения заметны, они уменьшатся. И как только это произойдет, ожидается, что инфляция вернется к нашей долгосрочной цели», — заявил Пауэлл.

Постоянный «временный фактор»

В свою очередь, представители Федеральной резервной системы США начинают рассматривать инфляцию в качестве долгосрочного фактора, влияющего на экономику Соединенных Штатов.

Об этом в своем отчете, опубликованном 12 октября, сообщил Президент и Главный исполнительный директор Федерального резервного банка Атланты Рафаэль Бостик. В своем докладе он сообщил, что проанализированные данные свидетельствуют о том, что базовая инфляция превышает целевой показатель в 2%. При этом ценовое давление распространяется за пределы отдельных групп товаров, рост стоимости которых обусловлен особыми факторами.

Global Look Press / Liu Jie / Xinhua

Он указывает на рост зарплат, который происходит во многих отраслях экономики, испытывающих кадровый голод, подчеркивая, что при этом рост зарплат не поспевает за ростом цен.

«Конечно, еще слишком рано заявлять, что мы являемся свидетелями спирали роста заработной платы и цен, подобной той, которая привела к Большой инфляции. Но условия заслуживают наблюдения, и мы с моими сотрудниками делаем именно это», — говорит Бостик.

В целом он считает, что рост инфляции, вызванный сбоем в цепочках поставок, носит эпизодический характер, однако предостерегает, что серьезные и повсеместные проблемы в цепочках поставок, вероятно, продлятся дольше, чем большинство аналитиков первоначально ожидали.

«Председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл заявил, что текущая инфляция является результатом узких мест в сфере поставок, над которыми мы не имеем никакого контроля».

Federal Reserve Chair Jerome Powell said current inflation "is a function of supply side bottlenecks over which we have no control." https://t.co/IUMADAkAHe — Newsweek (@Newsweek) October 1, 2021

В своем прогнозе Рафаэль Бостик предположил, что вопрос стабильности цен должен разрешиться в ближайшие два месяца, однако в долгосрочной перспективе индекс потребительских цен будет расти быстрее 2% в год.

«Условия, которые я описал, требуют отмены чрезвычайной позиции Комитета по денежно-кредитной политике, начиная с сокращения ежемесячных покупок активов, как мы обсуждали на заседании в прошлом месяце», — резюмировал он.

Бочка дегтя от Министерства труда

Опубликованная Министерством труда США статистика демонстрирует, что ситуация в экономике находится в худшем состоянии, чем считают в ФРС. Помимо превышения значений реальной инфляции того уровня, который был указан в негативном сценарии ФРС, статистика рынка труда не способствует оптимизму: свежий отчет свидетельствует о гораздо более низких темпах восстановления занятости среди американцев, чем это прогнозировалось. За сентябрь в США было создано 194 тысячи рабочих мест вместо ожидаемых 500 тысяч. Кроме того, в том же отчете указывается, что в августе 4,3 миллиона американцев уволились с работы, что, вероятно, связано с нежеланием многих граждан подвергаться принудительной вакцинации, указ о которой в начале сентября подписал Джо Байден. Если это так, то статистика увольнений за сентябрь будет еще более удручающей.

Global Look Press / Liu Jie / XinHua

Ситуация, которая сложилась в сфере логистики, потребовала экстренного вмешательства Белого дома — «невидимая рука рынка», о которой нам так долго рассказывали, перестала справляться. На 13 октября назначено совещание с участием президента Байдена, членов правительства и представителей крупнейших торговых и логистических компаний, включая Walmart, Home Depot, UPS, а также руководство крупнейших портов страны.

America experiencing monumental shortage on everything caused by supply chain bottlenecks https://t.co/KXcMfMWa3o — Daily Mail Online (@MailOnline) October 11, 2021

Байден встретится с руководством порта Лос-Анджелес, порта Лонг-Бич и Международного союза береговых и складских сооружений, чтобы «обсудить проблемы в портах по всей стране и действия, которые каждый партнер может предпринять для устранения этих задержек», — заявила во вторник пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Федеральное агентство новостей

Ожидается, что в ходе совещания будут выработаны меры по преодолению кризиса поставок, что позволит снизить ажиотажный спрос на товары, возникший в стране, и будет способствовать снижению цен. Сообщается, что одним из решений, которое будет принято на мероприятии, станет перевод портов на круглосуточный режим работы, что связано с огромными очередями из судов, которые скопились у берегов США в ожидании разгрузки. По информации от собственников, которые терпят огромные убытки из-за простоя, срок ожидания разгрузки на данный момент составляет около четырех недель.

By now, you’ve probably heard that global supply chains are in a state of disarray.



Here's a simple breakdown of what’s causing it: pic.twitter.com/0N9POsmf9d — Sahil Bloom (@SahilBloom) September 27, 2021

Однако закупорка в портах, которая вызвана нехваткой грузчиков и портовых рабочих, является лишь вершиной айсберга. В самих портах скопилось огромное количество контейнеров, которые не могут быть отправлены заказчикам из-за острой нехватки водителей грузовиков. И даже те товары, которые доставляются на склады заказчиков, не могут быть вовремя отправлены потребителям по тем же причинам. Кризис перевозок возник на всех уровнях.

Федеральное агентство новостей /

Тревожная ситуация в экономике докатилась и до фондового рынка, который в последние годы, казалось, не замечал негативных тенденций, демонстрируя уверенный рост. На фоне разгона инфляции и заявлений руководства ФРС о переходе к политике повышения ключевой ставки многие биржевые аналитики и управляющие фондами заговорили о грядущем сокращении прибыли и необходимости перехода в более стабильные активы. Происходит постепенный разворот капиталов в сторону товарных рынков. Стремительный рост цен на сталь, медь и алюминий в условиях падения реального производства, может свидетельствовать о начале этого разворота. Рост стоимости сырья, в свою очередь, будет негативно отражаться на стоимости конечных товаров, что еще больше будет разгонять инфляцию, порождая замкнутый круг.