Британская семья нашла у себя в саду древнеегипетские реликвии и продала их на аукционе

Садбери, 13 октября. Британская семья, проживающая в городе Садбери, решила избавиться от вещей, которые они не смогут взять с собой при переезде в новый дом. К ненужному хламу они добавили и две садовые фигуры, которые выглядят очень загадочно. Речь идет о сфинксах — они простояли в поместье более 15 лет. Их супруги приобрели за копейки во время путешествий по Европе, пишет журнал «Лиза». Несмотря на то, что статуи за столь длительное время значительно износились, выглядят они внушительно. Продавший семейной паре сфинксов, уверял, что это очень качественные реплики реальных древнеегипетских реликвий, и взял за них 200 долларов.

Из-за износа одну статую даже пришлось посадить на цементный фундамент. Выставив фигуры на гаражном аукционе по той же цене, семейная пара даже не надеялась, что их можно кому-то продать. Но среди посетителей аукциона оказались настоящие ценители, которые повысили цену до 700 долларов, что удивило продавцов. Они решили, что нужно подождать еще, и не прогадали.

Через каких-то полчаса участники торгов повысили цену до 265 тысяч долларов. Последнее предложение было внесено сотрудниками художественной галереи. Позднее они объяснили, что статуи вовсе не реплики, а оригиналы древнеегипетских реликвий, сделаны они в VIII до нашей эры.

Так за полчаса обычная британская семья стала богаче в несколько раз. Поищите, может быть, у вас в саду есть что-то интересное.

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