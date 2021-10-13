«Star-парад» с Даной Борисовой. Оливье Сиу о семье, карьере и роли старца Фура в «Форт Боярд»

В новом выпуске программы «Star-парад» в гостях у Даны Борисовой актер Оливье Сиу.

Оливье Сиу родился в Париже и переехал в Санкт-Петербург в 2006 году. Тогда он раз и навсегда влюбился в город на Неве. В студии у Даны Борисовой он рассказал о том, как развивалась его карьера и с какими трудностями пришлось столкнуться. Москва не сразу строилась — так и жизнь Оливье. Сначала он работал барменом, потом таксистом и только потом Сиу удалось найти свое призвание. Великолепный актер, харизме которого могут позавидовать многие. Россия подарила ему не только работу и популярность, но семью.

Предки актера жили в России, потом переехали в Париж, поэтому в детстве и юности на русском с ним никто не разговаривал, приходилось учить постепенно.

«Когда тебя зовут Оливье, и ты живешь в России, первое впечатление всегда заведомо хорошее, потому что у людей ты ассоциируешься с вкусной едой», — смеется актер.

Какие секреты скрывает Форт Боярд и какие загадки появятся в новом сезоне телеигры? Об этом и многом другом в новом выпуске «Star-парад».