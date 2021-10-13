Елена Драпеко: Очень рада, что «Ленфильм» выбирается из долговой ямы

Депутат Госдумы, заслуженная артистка России Елена Драпеко в авторской колонке для ФАН поделилась своими мыслями по поводу перспектив возрождения старейшей отечественной киностудии «Ленфильм». Ранее стало известно, что все долги киностудии погашены, и, по словам вице-премьера Татьяны Голиковой, уже начиная с 2022 года «Ленфильм» станет безубыточным предприятием. Доходы от «золотой коллекции» киностудии будут делить поровну сам «Ленфильм» и Госфильмофонд.

«Долги у студии закрыты, непрофильный актив продан, ВТБ возвращает деньги, это все происходит прямо сейчас, — рассказал журналистам председатель совета директоров «Ленфильма» Федор Бондарчук. — Программа развития «Ленфильма» одобрена, «золотая коллекция» возвращается на студию. На студии организовывается площадка «Дебют».

По мнению Елены Драпеко, это очень хорошие новости и для молодых кинематографистов, которые будут учиться у признанных мастеров «Ленфильма», и для всех российских кинодеятелей, и для Санкт-Петербурга.

Федеральное агентство новостей /

Очень рада, что «Ленфильм» выбирается из долговой ямы. Колонка Елены Драпеко

Очень рада, что многолетние проблемы киностудии «Ленфильм» удалось хотя бы частично решить. Я много лет проработала на «Ленфильме», неплохо знаю и его структуру, и людей, которые там работали. И, конечно, для меня, как и для многих деятелей культуры, отдавших этой киностудии всю жизнь, было настоящей драмой, что за последние годы «Ленфильм», по сути, превратился в собственную тень.

А ведь «Ленфильм» — знаменитая киностудия. Она знаменита и режиссерами, и актерами, и фильмами, которые там снимались и которые вошли в золотой фонд нашего кино.

Очень рада, что сегодня киностудии удалось решить проблему долга. Долг был получен под гарантии государства, долг был очень большой — насколько я помню, около 1,5 миллиарда рублей. Я обсуждала этот вопрос с теперь уже бывшим директором «Ленфильма» (Инесса Юрченко была исполняющей обязанности директора киностудии с февраля по сентябрь 2020 года), которая была до нынешнего руководителя [Федора Щербакова]. Ее этот долг серьезно беспокоил, так что очень хорошо, что эта проблема решена. Очень рада, что «Ленфильм» выбирается из долговой ямы.

Мы все мечтаем, чтобы наш дорогой «Ленфильм» снова стал мощной, всеми любимой киностудией. Желаю старейшей отечественной киностудии процветания, хочу, чтобы там снова снимали замечательные фильмы. С удовольствием встречусь с коллективом киностудии. Как говорится, в добрый час, «Ленфильм»!