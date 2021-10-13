Жилые дома со встроенными огородами могут появиться в России через три года

Москва, 13 октября. Первым городом, где планируется построить жилой дом со встроенным огородом, станет Самара. Возведение такого объекта может начаться уже в 2024 году.

Сейчас обсуждается несколько вариантов подобных домов. Первый из них предполагает строительство сити-фермы в подвале, отметил ведущий эксперт рабочей группы FoodNet Национальной технологической инициативы Михаил Чарный в беседе с РИА Новости.

В качестве второго варианта рассматривается вертикальная сити-ферма. Особенность такого огорода заключается в его проведении по всем квартирам внутри здания. И последняя задумка связана с размещением небольших земельных участков во встроенных помещениях на технических этажах.

Власти России приостановили работу всех проектов по строительству метро за исключением четырех городов России. Возведение подземки планируется продолжить в Москве, Петербурге, Красноярске и Челябинске.