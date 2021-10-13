Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
13 октября 08:01
07:58
Армия
Первые подразделения С-500 «Прометей» встанут на защиту Москвы
07:52
Общество
Жилые дома со встроенными огородами могут появиться в России через три года
07:51
Шоу-бизнес
Победившая коронавирус МакSим отправилась в паломничество по святым местам Крыма
07:48
Политика
Кисида объявил о создании в Японии защиты против гиперзвуковых ракет
07:47
Происшествия
Три ребенка попали в больницу с травмами после пожара в тюменской квартире
07:42
Армия
Российские инженеры создали прицел для эффективной стрельбы из крупнокалиберного пулемета
07:40
Происшествия
Пять туристов перевернулись в лодке у маяка Анива на Сахалине
07:34
Общество
Гастроэнтеролог Бережная перечислила возможные причины появления изжоги
07:29
Происшествия
Житель Владивостока предстанет перед судом из-за гибели двух детей во время тушения пожара
07:26
Общество
Семь опасных недостроенных зданий снесли в Хабаровске
Все новости

Жилые дома со встроенными огородами могут появиться в России через три года
Общество
Жилые дома со встроенными огородами могут появиться в России через три года
pixabay.com  /  andreas160578

Москва, 13 октября. Первым городом, где планируется построить жилой дом со встроенным огородом, станет Самара. Возведение такого объекта может начаться уже в 2024 году.

Сейчас обсуждается несколько вариантов подобных домов. Первый из них предполагает строительство сити-фермы в подвале, отметил ведущий эксперт рабочей группы FoodNet Национальной технологической инициативы Михаил Чарный в беседе с РИА Новости.

В качестве второго варианта рассматривается вертикальная сити-ферма. Особенность такого огорода заключается в его проведении по всем квартирам внутри здания. И последняя задумка связана с размещением небольших земельных участков во встроенных помещениях на технических этажах.

Власти России приостановили работу всех проектов по строительству метро за исключением четырех городов России. Возведение подземки планируется продолжить в Москве, Петербурге, Красноярске и Челябинске.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Жилые дома со встроенными огородами могут появиться в России через три года
самара строительство огород ферма
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru