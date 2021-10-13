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Победившая коронавирус МакSим отправилась в паломничество по святым местам Крыма
Шоу-бизнес
Победившая коронавирус МакSим отправилась в паломничество по святым местам Крыма
instagram.com  /  @maksimartist

Москва, 13 октября. Популярная певица МакSим, победившая коронавирус, отправилась в паломничество в Крым. Она посещает святые места полуострова, сообщил духовник артистки, настоятель Спасо-Преображенского мужского монастыря Лука (Степанов).

Исполнительница почти полтора месяца пролежала в коме на фоне заражения коронавирусом. Все это время священнослужитель молился за МакSим и ставил свечки за ее здоровье. По словам духовника, именно обращение к богу смогло спасти певицу от смерти.

«Я приехал в больницу с частицей мощей святителя Луки Крымского. И поехал потом к мощам Луки Крымского в Симферополь», — сказал священник.

По словам отца Луки, после этого МакSим начала идти на поправку. Сразу после выздоровления священнослужитель посоветовал артистке поблагодарить бога за чудо. Звезда согласилась с ним и отправилась в паломничество в Крым.

Певица в начале лета попала в больницу с 40% поражением легких. Ее состояние стало резко ухудшаться, и артистку ввели в медикаментозную кому. В августе МакSим вернулась домой.

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