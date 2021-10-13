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Кисида объявил о создании в Японии защиты против гиперзвуковых ракет
Политика
Кисида объявил о создании в Японии защиты против гиперзвуковых ракет
Global Look Press  /  Rodrigo Reyes Marin

Токио, 13 октября. Правительство Японии намерено сформировать системы противоракетной обороны, которые смогут эффективно противостоять гиперзвуковому оружию. Об этом заявил премьер-министр страны Фумио Кисида.

Кисида отметил, что правительство до настоящего времени прикладывало усилия по обеспечению безопасности японцев. Однако, по словам политика, этого Японии нужна новая программа по повышению обороны.

«Мы понимаем проблематичность того, до какой степени можно защитить жизнь и мирное существование народа одним лишь повышением способности перехвата ракет», — заявил Кисида в парламенте.

По словам премьера, в последнее время многие государства ведут разработки гиперсверхзвуковых ракет, ядерного оружия, ракет, меняющих траекторию полета. Именно поэтому Япония должна рассмотреть вопрос о противоракетной обороне, включая дополнительные эффективные меры.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков осудил заявление Кисиды относительно принадлежности Курильских островов Японии. По его словам, эти сообщения являются беспочвенными.

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