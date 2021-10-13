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Три ребенка попали в больницу с травмами после пожара в тюменской квартире
Происшествия
Три ребенка попали в больницу с травмами после пожара в тюменской квартире
Пресс-служба ГУ МЧС России по Пензенской области

Тюмень, 13 октября. Пожар произошел в одной из квартир в Тюмени 13 октября. В результате произошедшего пострадали трое малолетних детей, сообщили в региональной прокуратуре.

Известно, что на момент возгорания в квартире дома №1 по улице Николая Гондатти родителей не было рядом с детьми. Сейчас причину пожара устанавливают специалисты. Прокуратура Тюменской области организовала проверку.

«Прокуратура Тюменской области организовала проверку по факту пожара в Тюмени, в котором пострадали трое малолетних детей четырех, шести и восьми лет», — говорится в сообщении ведомства.

Все пострадавшие дети переданы медикам. Старший ребенок получил ожоги первой и второй степени, младшие госпитализированы из-за отравления продуктами горения. После проверки и при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Страшный пожар произошел в вологодском общежитии на днях. В огне погибли два маленьких ребенка и женщина. Сотрудники экстренных служб оперативно прибыли на место ЧП и ликвидировали возгорание. Обстоятельства случившегося уточняются.

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