Российские инженеры создали прицел для эффективной стрельбы из крупнокалиберного пулемета

Москва, 13 октября. Российский Красногорский завод им. С. А. Зверева (часть Ростеха) создал новый прицел ПО 3-12х50. Об этом заявил гендиректор предприятия Александр Новиков.

Новая разработка российских инженеров способна обеспечить эффективную и высокоточную стрельбу из пулеметов крупного калибра. В частности прицел способен выдержать отдачу «Корда», пишет ТАСС. Кроме того, система ввода баллистики с учетом дистанции или угла места цели позволяет бойцу быстро и точно изменять установки стрельбы.

«Если бойцу дают целеуказание по дистанции, например 1 200 м, он устанавливает по лимбу 1 200 м и получает моментальное перемещение прицельной марки для указанной дистанции», — пояснил Новиков.

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