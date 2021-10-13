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Пять туристов перевернулись в лодке у маяка Анива на Сахалине
Происшествия
Пять туристов перевернулись в лодке у маяка Анива на Сахалине
Prt Scr youtube.com  /  Constantin Efimov

Южно-Сахалинск, 13 октября. Лодка с пятью туристами перевернулась на Сахалине вблизи маяка Анива. Людей вовремя спасли пограничники.

Инцидент произошел 12 октября. Туроператор сообщил о пропаже клиентов сотрудникам МЧС, которые передали информацию пограничникам. Работники службы организовали поиски на корабле «Корсаков». После замеченных световых сигналов были обнаружены попавшие в беду туристы, передает РИА «Сахалин-Курилы».

«Организовали спасательную операцию. В результате людей обнаружили на берегу. Они подавали фонариками световые сигналы о бедствии. Также было видно, что на берегу валяется перевернутая лодка», — говорится в сообщении пресс-службы регионального ПУ ФСБ России.

После обнаружения туристы были осмотрены сотрудниками медслужбы. Травм зафиксировано не было, людей доставили в село Новиково.

Каждая предназначенная для турпоходов местность требует соблюдения особых правил. Так, в Республике Алтай выпустили специальную памятку, которая обеспечит безопасность путешественникам.

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туристы сахалин происшествие спасение маяк анива
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