Адвокат Рыжкова: россияне могут вернуть налоговый вычет за рецептурные лекарства

Москва, 13 октября. Получить социальный налоговый вычет можно за лекарства, купленные по назначению врача. Подробнее об этом рассказала адвокат юридической группы «Яковлев и партнеры» Евгения Рыжкова.

Налоговый вычет можно оформить в пределах 120 тысяч рублей за один календарный год. Для получения этой услуги необходимо обратиться в налоговую службу с заявлением о подтверждении права на социальный вычет.

Документ нужно сопроводить чеками и выпиской от врача. Если лекарства приобретались для родственников, то нужно предоставить справку о составе семьи, передает агентство «Прайм».

Заявление рассматривается около месяца, после чего работодателя просят не удерживать налог с заработной платы сотрудника. Если собрать документы не удалось в год, когда были получены медикаменты, то средства можно вернуть в течение трех лет после покупки. В таком случае необходимо подать в налоговую службу заявление о возврате излишне уплаченного НДФЛ, декларацию и вышеуказанные документы.

Россиянам в будущем могут разрешить оформлять микрозаймы под залог недвижимости. Возможность предоставлять такие услуги смогут получить организации с капиталом более 70 млн рублей.