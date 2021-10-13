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Адвокат Рыжкова: россияне могут вернуть налоговый вычет за рецептурные лекарства
Общество
Адвокат Рыжкова: россияне могут вернуть налоговый вычет за рецептурные лекарства
pixabay.com

Москва, 13 октября. Получить социальный налоговый вычет можно за лекарства, купленные по назначению врача. Подробнее об этом рассказала адвокат юридической группы «Яковлев и партнеры» Евгения Рыжкова.

Налоговый вычет можно оформить в пределах 120 тысяч рублей за один календарный год. Для получения этой услуги необходимо обратиться в налоговую службу с заявлением о подтверждении права на социальный вычет.

Документ нужно сопроводить чеками и выпиской от врача. Если лекарства приобретались для родственников, то нужно предоставить справку о составе семьи, передает агентство «Прайм».

Заявление рассматривается около месяца, после чего работодателя просят не удерживать налог с заработной платы сотрудника. Если собрать документы не удалось в год, когда были получены медикаменты, то средства можно вернуть в течение трех лет после покупки. В таком случае необходимо подать в налоговую службу заявление о возврате излишне уплаченного НДФЛ, декларацию и вышеуказанные документы.

Россиянам в будущем могут разрешить оформлять микрозаймы под залог недвижимости. Возможность предоставлять такие услуги смогут получить организации с капиталом более 70 млн рублей.

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