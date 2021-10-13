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Военный аналитик Forbes Пек указал на превосходство армии России над США
Армия
Военный аналитик Forbes Пек указал на превосходство армии России над США
Prt Scr youtube.com  /  Телеканал ЗВЕЗДА

Вашингтон, 13 октября. Уникальные технологии в военной сфере Китая и России беспокоят США. Такое мнение высказал военный аналитик Майкл Пек.

Американские военные провели исследование под названием «Оперативная обстановка (2021-2030 годы): конкуренция великих держав, кризис и конфликт». Согласно сделанным выводам, Москва и Пекин опередили Вашингтон в военной сфере и с каждым годом только наращивают преимущество. По словам Пека, это пугает Пентагон, передает Forbes.

США теряли свое могущество в течение 20 лет. Центром их внимания стали Афганистан и Ирак, боролся Вашингтон с противниками, у которых уровень технического развития был намного ниже. В это время серьезные конкуренты оттачивали собственные разработки и создавали новые продукты. В результате Россия и Китай стали опережать США в дальнобойной артиллерии, ракетном вооружении, радиоэлектронной борьбе, противовоздушной обороне и гиперзвуковых болевых системах, отмечает «ПолитРоссия» в эксклюзивном пересказе материала.

«Впервые со времен Второй мировой войны армия США сталкивается с противниками, у которых более мощная техника, чем у нее», — сообщается в исследовании американских военных.

Россия стала создателем технологий, которые позволяют военным выводить противников из строя без единого выстрела. Такие методы позволяют армии психологически влиять на противника и снижать его способность к сопротивлению. В некоторых случаях даже не обязательно открывать огонь, чтобы взять вверх над противником.

Недавно США заявили, что больше не обладают неоспоримым военным преимуществом перед потенциальными противниками. Кроме того, стремление Вашингтона удержать мировое лидерство вскрыло его серьезную уязвимость перед РФ.

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