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Сотрудники ГИБДД спасли 35 человек из горящей пятиэтажки в Приморье

  /   Обновлено: 13 октября 2021 07:20
Происшествия
Сотрудники ГИБДД спасли 35 человек из горящей пятиэтажки в Приморье
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Владивосток, 13 октября. Инспекторы ГИБДД самостоятельно провели эвакуацию 35 человек из загоревшегося пятиэтажного дома в поселке Лучегорск (Приморский край). Благодаря самоотверженности правоохранителей удалось избежать жертв и пострадавших, передали в среду в региональном УМВД РФ.

Жительница Лучегорска позвонила в дежурную часть ночью и сообщила, что в ее квартире чувствуется запах гари. К дому оперативно прибыли инспекторы отделения ДПС ГИБДД ОМВД России по Пожарскому району, находящиеся на патрулировании. По приезде лейтенант полиции Александр Сенник и сержант полиции Евгений Коростов вызвали экстренные службы.

«Прибыв на место происшествия, сотрудники полиции вошли в уже задымленный пятиэтажный дом и, не дожидаясь пожарных, самостоятельно начали эвакуацию жильцов», — следует из заявления.

В результате пожара никто из жителей дома не пострадал. За смелость и решительность сотрудников Коростова и Сенника представят к награде.

На днях крупный пожар произошел в частном доме в Кургане. В результате инцидента погибли по меньшей мере шесть человек.

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ГИБДД пожар приморье приморский край лучегорск
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