«Игра в кальмара» стала самым популярным сериалом в истории Netflix

Москва, 13 октября. Южнокорейский сериал «Игра в кальмара» стал самым популярным проектом в истории стриминговой платформы Netflix. Об этом говорится на официальной странице сервиса в Twitter.

Меньше чем за месяц с момента выхода южнокорейского сериала на платформе «Игра в кальмара» набрала 111 миллионов просмотров. Это позволило шоу стать самым популярным проектом за всю историю Netflix. До этого рекорд принадлежал сериалу «Бриджертоны», который за первые четыре недели собрал 82 миллиона просмотров.

Squid Game has officially reached 111 million fans — making it our biggest series launch ever! pic.twitter.com/SW3FJ42Qsn