«Игра в кальмара» стала самым популярным сериалом в истории Netflix

Москва, 13 октября. Южнокорейский сериал «Игра в кальмара» стал самым популярным проектом в истории стриминговой платформы Netflix. Об этом говорится на официальной странице сервиса в Twitter.

Меньше чем за месяц с момента выхода южнокорейского сериала на платформе «Игра в кальмара» набрала 111 миллионов просмотров. Это позволило шоу стать самым популярным проектом за всю историю Netflix. До этого рекорд принадлежал сериалу «Бриджертоны», который за первые четыре недели собрал 82 миллиона просмотров.

«"Игра в кальмара" официально набрала 111 миллионов поклонников, что делает ее нашим крупнейшим запуском серии за всю историю», — говорится в Twitter-аккаунте стримингового сервиса.

Squid Game has officially reached 111 million fans — making it our biggest series launch ever! pic.twitter.com/SW3FJ42Qsn — Netflix (@netflix) October 12, 2021

Премьера «Игры в кальмара» состоялась на стриминговой платформе 17 сентября. Сериал рассказывает о секретной игре на выживание. Участникам, которые оказались в трудном финансовом положении, предлагают сыграть в игру и заработать денежный приз. Победителем может стать только один человек. Режиссер Хван Дон-хек не исключил, что южнокорейский проект может получить второй сезон.