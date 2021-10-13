Пашинян назвал весьма продуктивными переговоры с Путиным в Кремле

Москва, 13 октября. Российский лидер Владимир Путин принимал в Москве премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Глава армянского кабмина заявил, что прошедшие переговоры прошли «весьма продуктивно», следует из опубликованного в среду сообщения пресс-службы Кремля.

Политики встретились в четвертый раз за 2021 год. В ходе переговоров стороны уделили особое внимание обстановке в Нагорном Карабахе. Пашинян на этот счет отмечал, что вооруженное противостояние в регионе еще не до конца урегулировано.

«Скоро у нас еще саммит СНГ, мне тоже хотелось бы с вами сверить часы по этому направлению и, разумеется, по основным вопросам нашего взаимодействия – в том числе урегулированию в регионе на сегодняшний день и в долгосрочной перспективе», — заявлял президент России в беседе с главой Правительства Армении.

Путин и Пашинян также вели диалог о развитии двусторонних отношений Москвы и Еревана. Ожидалось, что российский президент обсудит с армянским премьером и взаимодействие двух стран в интеграционных объединениях.