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Количество разводов среди пар с ипотекой составляет не более пяти процентов в России
Общество
Количество разводов среди пар с ипотекой составляет не более пяти процентов в России
pixabay.com  /  natik_1123

Москва, 13 октября. Семьи, имеющие ипотечные обязательства, гораздо реже разводятся. Об этом заявили в Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).

Примерно половина российских заемщиков находятся в браке, это примерно 1,5 миллиона человек. При это только три-пять процентов от общей массы приходится на разведенные пары, передает РИА Новости.

«Более того большинство из них оформили обременение спустя несколько лет после заключения брака и после появления у них детей. Согласно экспертным данным, более половины всех заемщиков из доли семейных оформили обременение после рождения ребенка», — говорится в исследовании.

Исследователи добавили, что каждый второй брак в России распадается. В связи с этим примерно «45-75 тысяч ипотечных заемщиков находится в разводе или в процессе бракоразвода».

Эксперт финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко ранее рассказала, как снизить стоимость ипотеки. Она порекомендовала изучить все доступные программы и не доверять каждому слову банковских работников.

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россия ипотека разводы
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