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Компания Apple презентует новый MacBook Pro 18 октября
Технологии
Компания Apple презентует новый MacBook Pro 18 октября
pixabay.com

Нью-Йорк, 13 октября. Американская компания Apple анонсировала новую презентацию своих гаджетов текущей осенью. В рамках мероприятия «В отрыв» будет показан MacBook Pro.

Презентация пройдет 18 октября в 20:00 по московскому времени. Некоторые журналистов получили приглашение с изображением яблока, уходящим в Млечный путь. По информации агентства Bloomberg, Apple хочет удивить поклонников продукции обновленными ноутбуками.

Новый MacBook Pro получит чипы производства Apple. Ноутбуки оснастят экранами, диагональ которых составит 14 и 16 дюймов. Дизайн гаджета тоже изменится. Разработчики вернут HDMI-порт и модернизируют модель управления с помощью тачпада на клавиатуре.

Недавно корпорация Apple выпустила обновленную версию iOS под номером 15.0.2. Пользователи нашли ряд недостатков и призвали производителей устранить их.

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