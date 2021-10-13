Компания Apple презентует новый MacBook Pro 18 октября

Нью-Йорк, 13 октября. Американская компания Apple анонсировала новую презентацию своих гаджетов текущей осенью. В рамках мероприятия «В отрыв» будет показан MacBook Pro.

Презентация пройдет 18 октября в 20:00 по московскому времени. Некоторые журналистов получили приглашение с изображением яблока, уходящим в Млечный путь. По информации агентства Bloomberg, Apple хочет удивить поклонников продукции обновленными ноутбуками.

Новый MacBook Pro получит чипы производства Apple. Ноутбуки оснастят экранами, диагональ которых составит 14 и 16 дюймов. Дизайн гаджета тоже изменится. Разработчики вернут HDMI-порт и модернизируют модель управления с помощью тачпада на клавиатуре.

Недавно корпорация Apple выпустила обновленную версию iOS под номером 15.0.2. Пользователи нашли ряд недостатков и призвали производителей устранить их.