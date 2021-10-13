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Жители Украины отапливают больницы и детсады своими обогревателями из-за нехватки газа
Общество
Жители Украины отапливают больницы и детсады своими обогревателями из-за нехватки газа
ФБА «Экономика сегодня» .  /  Степан Яцко

Киев, 13 октября. Бюджетные учреждения Украины до сих пор простаивают без отопления. Жители страны вынуждены согревать пациентов больниц и детей в садах своими силами, сообщила эксперт в сфере ЖКХ Кристина Ненно.

Украинцам приходится приносить свои обогреватели, так как температура в помещениях не поднимается выше 15 градусов. В ход идут и домашние одеяла.

«В школах сейчас температура 14-15 градусов. Одна воспитательница, одна нянечка в садике, и одна из них должна постоянно следить, чтобы никто из детей не подбежал и не сунул пальцы в обогреватель», — добавила Ненно.

Кроме того, отключение отопления в скором времени ждет и школы. Как отметил глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко, средств на покупку газа на данный момент нет.

На данный момент газ в стране стоит 35-45 гривен (95-112 рублей) за кубометр, несмотря на соглашение с «Нафтогазом», по условиям которого топливо должно стоить 13,6 гривны (36,97 рубля). Однако компания не принимает участия в тендерах. Частные же организации поставляют газ лишь по рыночным ценам.

Ранее заместитель главы офиса президента страны Кирилл Тимошенко заявлял, что голубого топлива в хранилищах страны достаточно. По его словам, все нужды населения будут покрыты.

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украина газ дефицит последствия
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