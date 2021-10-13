Обязательная вакцинация от COVID-19 введена на Чукотке для некоторых групп населения

Анадырь, 13 октября. Обязательная вакцинация от коронавируса введена на Чукотке для сотрудников ряда сфер. Соответствующее постановление во вторник подписал главный санитарный врач округа Антон Семенихин.

Обязательную прививку теперь обязаны сделать работники сфер, где на регулярной основе происходит контакт с людьми. В частности, принудительная вакцинация коснется граждан, работающих в области обслуживания, рыболовства, здравоохранения, соцзащиты, ЖКХ, транспорта и культуры.

«Для того, чтобы курировать ситуацию и по коронавирусу, и по ОРВИ сейчас прорабатываются дополнительные ограничительные мероприятия по округу», — сказал Семенихин.

Днем ранее обязательную вакцинацию ввели в Башкортостане. Как отметила руководитель регионального Роспотребнадзора Анна Казак, решение распространилось на более чем 30 регионов Российской Федерации.