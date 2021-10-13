Вашингтон, 13 октября. Истребитель пятого поколения Checkmate станет обладателем хитрой технологии российских разработчиков. Такую информацию привел военный эксперт Питер Сучиу.

Технические характеристики истребителя пока находятся в секрете. Сучиу проанализировал для 19FortyFive некоторые подробности о самолете, которые уже известны. По его словам, в машину будет внедрена хитрая система авионики.

Эта особенность сможет расширить ситуационную осведомленность пилота с помощью панорамного дисплея на лобовом стекле с сенсорным экраном. В систему авионики войдут широкоформатный проекционный дисплей, панорамный бортовой монитор и многофункциональная панель. Все это позволит пилоту вводить любые командные данные в бортовое радиоэлектронное оборудование.

Новая система станет очередным аргументом, который докажет высокий класс Checkmate на мировом рынке. «Хитрый козырь» не повлияет на стоимость самолета, которая составляет 30 млн долларов, а заставит внимательнее присмотреться к аппарату, передает перевод материала «ПолитРоссия».

«Уже сообщается об интересе к самолету со стороны стран Ближнего Востока, Азиатско-Тихоокеанского региона и Латинской Америки», — добавил американский аналитик.

Ранее авторы газеты Military Watch отметили характеристики истребителя Су-57. По их словам, он станет проблемой для военнослужащих Запада из-за новой системы искусственного интеллекта.