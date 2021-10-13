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«Питтсбург» с разгромным счетом обыграл «Тампу» в первом матче нового сезона НХЛ
Спорт
«Питтсбург» с разгромным счетом обыграл «Тампу» в первом матче нового сезона НХЛ
nhl.com  /  NHL

Тампа, 13 октября. Хоккеисты «Питтсбург Пингвинз» одержали победу над «Тампа-Бэй Лайтнинг» в стартовом матче сезона-2021/22 НХЛ. Матч завершился со счетом 6:2.

Игра проходила на «Амали-арене» в Тампе. В составе «пингвинов» заброшенными шайбами отметились Дентон Хайнен, Брайан Бойл, Доминик Симон, Тедди Блюгер, Эван Родригес и Брайан Раст. За «молний» голы забили Энтони Сирелли и Алекс Киллорн.

В матче не принимали участие главные звезды «Питтсбурга» — Сидни Кросби и Евгений Малкин. Выступающие за «Тампу» Никита Кучеров и Михаил Сергачев не смогли отличиться голевыми действиями. Голкиперу Андрею Василевскому удалось парировать 29 бросков по своим воротам.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин может пропустить ближайшие матчи своей команды. Россиянин получил травму в предсезонной игре против «Филадельфии», рухнув на лед после неудачного силового приема.

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