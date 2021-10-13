Скончался отобравший Юрия Гагарина для полета в космос врач Иван Колосов

Москва, 13 октября. Доцент кафедры авиационной и космической медицины Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова Иван Колосов скончался в возрасте 89 лет. Об этом сообщил историк отечественной космонавтики Александр Железняков.

Колосов прославился работой с первым отрядом космонавтов, в числе которых был знаменитый Юрий Гагарин. Он обеспечивал медицинскую подготовку и отбор для людей, совершивших прорыв в космической отрасли, передает РИА Новости.

«Прощание состоится 15 октября в Траурном зале Санкт-Петербургского крематория», — передал Железняков.

С 1960 по 1976 года Колосов служил в Центре подготовки космонавтов. Он прошел все ступени карьерной лестницы — начинал помощником врача и закончил начальником Лаборатории летно-комической подготовки. Позже Колосов перевелся в Военно-медицинскую академию имени С.М. Кирова. Из-под его руки вышло около 156 научных работ. Кроме того, ему принадлежит написанный в соавторстве учебник по авиационной и космической медицине и учебное пособие «Космическая медицина».

Недавно стало известно о смерти советского и российского ученого-геофизика Александра Соловьева. Ему было 73 года.