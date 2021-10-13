Ученые Georgia Tech посчитали дефицит кислорода вероятной причиной вымирания человечества

Атланта, 13 октября. Земля может вернуться в период до «кислородной катастрофы», когда на планете будет в миллион раз меньше кислорода, чем сейчас, считают исследователи из Технологического института Джорджии (Georgia Tech).

Так называемая «кислородная революция» произошла на Земле около 2,45 миллиарда лет назад. Тогда газ почти отсутствовал в атмосфере планеты, но затем начал накапливаться в ней. Это привело к смерти некоторых видов и рождению новы.

Сейчас активность Солнца в атмосфере усиливается, его излучение расщепляет углекислый газ. Уменьшение количества последнего, в свою очередь, ведет к вымиранию растений, которые синтезируют необходимое для жизни количество кислорода, говорится в статье на ScienceAlert. Ученые пришли к выводу, что в будущем на планете может произойти деоксигенация, то есть содержание кислорода в ее воздушной оболочке вернется к показателям, которые наблюдались в древности.

«Падение кислорода очень, очень резкое. Мы говорим о количестве кислорода, которое примерно в миллион раз меньше, чем сегодня», — сообщил ученый Georgia Tech Крис Рейнхард.

Как отметили исследователи, при реализации такой вероятности жизнь человечества и всех организмов, живущих с помощью кислорода, будет закончена. Ученый-эколог из Университета Тохо Кадзуми Одзаки также отметил, что, согласно расчетам, планету при таком исходе заполонят микробные организмы.

Другие ученые обнаружили, что в последние 20 лет Земля стала темнее. Результатом этого является более сильное нагревание ее поверхности.