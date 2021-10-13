Олимпийский комитет отозвал у российской биатлонистки Зайцевой медаль ОИ в Сочи

Лозанна, 13 октября. Руководство Международного олимпийского комитета (МОК) отозвало серебряную медаль российской биатлонистки Ольги Зайцевой и перераспределило призовые места Игр в Сочи в 2014 году.

Согласно новому решению МОК, первое место присуждается сборной Украины, в состав которой входила Вита Семеренко, Юлия Джима, Валентина Семеренко и Елена Белосюк (Пидгрушная). Второе место заняли спортсменки Фанни Биркеланн, Тириль Экхофф, Анн Кристин Флатланн и Тора Бергер, представлявшие Норвегию.

На третье место поставили сборную Чехии, в которую входили Ева Пускарчикова, Габриэла Коукалова, Йитка Ландова и Вероника Виткова. До пересмотра результатов российская команда занимала второе место. Команда состояла из Ольги Зайцевой, Яны Романовой, Ольги Вилухиной и Екатерины Шумиловой.

Ранее организационный комитет 24-й Олимпиады, которая пройдет в КНР, обнародовал девиз Игр. Слоганом стала фраза «Вместе ради общего будущего».