Разбитое лобовое стекло может стать поводом для отказа в прохождении техосмотра

Москва, 13 октября. Водители с истекшим сроком действия диагностических карт должны пройти техосмотр по новым правилам. В каких случаях автолюбителю могут отказать в обслуживании транспорта, рассказали руководители пунктов.

Пройти техосмотр с первого раза не могут порядка 30% машин. Одной из наиболее частых причин для отказа в выдаче диагностической карты является разбитое лобовое стекло. Трещинами будут считаться дефекты длиной более десяти сантиметров, пишет Autonews.

Обязательную проверку транспорт может не пройти, если есть проблемы с тормозами. Дефект, по словам специалистов пунктов техосмотра, удается выявить не сразу. Среди остальных причин в отказе выдачи диагностической карты оказались неработающие ремни или нейтрализатор выхлопных газов, а также колеса несоответствующего размера.

МВД России не одобрило идею операторов техосмотра обязать водителей носить с собой диагностическую карту. «Союз» предложил включить ее в перечень документов, которые автовладельцы будут предъявлять для проверки.