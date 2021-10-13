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Автор NI Гольдштейн: новости о российской системе «Посейдон» вызвали скепсис в США

  /   Обновлено: 13 октября 2021 05:02
Армия
Автор NI Гольдштейн: новости о российской системе «Посейдон» вызвали скепсис в США
youtube.com  /  Prt Scr Минобороны России

Вашингтон, 13 октября. Российская боевая система «Посейдон» может оказаться не самым эффективным оружием. Однако система в любом случае оказывает психологическое воздействие на врага, заявил американский профессор Лайло Дж. Гольдштейн.

«Посейдон» могут развернуть в России в ближайшие несколько лет. Система описывается разработчиками как беспилотный подводный аппарат, который способен уничтожать объекты экономической деятельности врага в прибрежной полосе. Кроме того, система способна ликвидировать военно-морские базы или авианесущие боевые суда. Однако Гольдштейн проанализировал эти сведения для The National Interest и выразил свое сомнение об опасности торпеды. «ПолитРоссия» представила эксклюзивный пересказ статьи.

Американские эксперты считают, что оружие может столкнуться с техническими проблемами. Высокая мощность боеголовки приводит к тому, что аппарат имеет большой вес. И, по мнению аналитиков, ядерная торпеда будет сложна в управлении.

«Просто потому, что он большой, не означает, что он эффективен», — сообщил обозреватель американского издания.

Гольдштейн также не поверил в способность аппарата вызывать цунами. По его словам, эта возможность преувеличена и вызванная «Посейдоном» волна будет обладать меньшей энергией, чем настоящая стихия.

Однако, несомненно, система является оружием психологического воздействия на противника, заявил обозреватель. Американским военным придется постараться, чтобы создать собственный аналог, который сможет напугать РФ.

Другие авторы The National Interest не согласны с мнением Гольдштейна. По их словам, «Посейдон» станет крайне эффективным средством против американских авианосцев и трудной целью для систем противолодочной обороны.

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сша система посейдон
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