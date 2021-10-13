Алексей Панин сообщил о домогательствах со стороны старшего коллеги Андрея Харитонова

Москва, 13 октября. Советский актер Андрей Харитонов «проявлял знаки внимания» по отношению к 18-летнему коллеге Алексею Панину. Об этом последний рассказал спустя 26 лет в беседе с украинским журналистом Дмитрием Гордоном.

Инцидент произошел на съемках фильма, в котором участвовали и Харитонов, и Панин. Актеры работали вместе над созданием «Овода» и «Человека-невидимки». Молодой артист в силу своего возраста не понял намеков старшего товарища.

«Когда он увидел перед собой 18-летнего дебила, он не позволил себе ничего сделать», — отметил Алексей Панин.

Он обратил внимание, что домогательств в прямом смысле этого слова не было. Харитонов был порядочным человеком, который не хотел обидеть или ранить 18-летнего коллегу. Алексей Панин признался, что уважает советского актера и навещал его перед смертью.

Андрей Харитонов ушел из жизни в 2019 году. Последнее время он боролся с онкологическим заболеванием.

Дмитрий Гордон ранее обнародовал совместную с Алексеем Паниным фотографию. Журналист анонсировал интервью со скандальным актером.