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Сенатор от Камчатского края Валерий Пономарев сохранил место в Совете Федерации

  /   Обновлено: 13 октября 2021 04:46
Политика
Сенатор от Камчатского края Валерий Пономарев сохранил место в Совете Федерации
Федеральное агентство новостей  /  Евгения Авраменко

Петропавловск-Камчатский, 13 октября. Депутат законодательного собрания Камчатки Валерий Пономарев снова наделен полномочиями сенатора по итогам тайного голосования. Об этом сообщили в счетной комиссии.

Голосование проводилось среди 27 депутатов. Кандидатуру Валерия Пономарева поддержали 23 человека. Еще четыре бюллетеня признали недействительными. Отмечается, что сенатор представлял Камчатский край в Совете Федерации ВС РФ три раза.

«Признать по результатам тайного голосования Пономарева Валерия Андреевича, депутата законодательного собрания Камчатского края, наделенным полномочиями сенатора РФ, представителя от законодательного собрания Камчатского края», — отмечается в сообщении.

Сенатор Алексей Пушков будет представлять парламент Пермского края в Совете Федерации. Об этом рассказали в пресс-службе регионального законодательного собрания. Кандидатуру Пушкова поддержали большинство депутатов.

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камчатка совет федерации валерий пономарев
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