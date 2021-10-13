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InsideOver: создание AUKUS аукнулось США двумя важными сообщениями от России
Политика
InsideOver: создание AUKUS аукнулось США двумя важными сообщениями от России
Федеральное агентство новостей

Рим, 13 октября. Москва отправила Вашингтону две важные «весточки» после новости о создании нового военного союза AUKUS, в котором состоят США, Великобритания и Австралия. Подробнее об этом рассказал итальянский аналитик Лоренцо Вита в статье издания InsideOver.

По мнению специалиста, этот трехсторонний пакт преследует две главные цели — Китай и Россию. Как отметил Вита, Москва убеждена, что для нее станет проблемой присутствие США в Тихом океане. На фоне этого российская сторона и «намекнула» своим заокеанским коллегам.

Первая «весточка» подразумевает собой создание Арктического флота, который должен будет обеспечивать безопасность Северного морского пути. Второе сообщение, по словам эксперта, заключается в том, что отряд кораблей Тихоокеанского флота РФ на днях пересек Баб-эль-Мандебский пролив и направился к водам Индийского океана. Корвет «Гремящий» совместно с подводными лодками и буксиром вошел в Аденский залив.

По мнению аналитика, подобными действиями Россия преподносит себя как влиятельного игрока в Индо-Тихоокеанском регионе. Похожее мнение уже озвучивали в китайском издании Baijiahao: эксперты уверены, что Москва заставит Вашингтон пожалеть о создании альянса AUKUS.

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сша великобритания австралия индо-тихоокеанский регион aukus
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