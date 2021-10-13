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Идеолог проекта «Остров фортов» Шойгу предложила способ осчастливить жителей Кронштадта

  /   Обновлено: 13 октября 2021 03:51
Общество
Идеолог проекта «Остров фортов» Шойгу предложила способ осчастливить жителей Кронштадта
Невские Новости

Кронштадт, 13 октября. Проект комплексного развития Кронштадта «Остров фортов» способен сделать жителей региона гораздо счастливее. Об этом заявила член межведомственной рабочей группы по развитию города Ксения Шойгу.

Строительство и реконструкцию шести крупных объектов планируют завершить к 2025 году. Из бюджета Санкт-Петербурга на эти цели выделили 4,9 миллиарда рублей. В рамках проекта также будут обновлены дороги, что решит проблему пробок в Кронштадте, передают «Невские Новости».

«У кронштадтцев появится работа рядом с домом, а значит, и дополнительное время, поскольку не придется ежедневно тратить по два или более часа на поездки на Большую землю и обратно», — отметила Ксения Шойгу.

Освободившееся время люди смогут потратить на себя и своих близких. Например, погулять в парке на берегу, поиграть с детьми, позаниматься спортом в комфортных условиях, созданных для них проектом «Остров фортов». Горожане, по словам идеолога проекта, станут намного счастливее при реализации этой идеи. В этом и заключается одна из главных целей.

Недавно в Южно-Приморском парке Санкт-Петербурга началось обновление освещения. Работы планируют завершить к 2023 году.

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кронштадт ксения шойгу остров фортов
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