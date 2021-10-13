Исследование «СберАвто»: Lada и Kia стали самыми популярными марками машин среди россиян

Москва, 13 октября. Отечественные машины марки Lada, а также Kia и Hyundai из Южной Кореи возглавили рейтинг самых популярных марок среди граждан России. Об этом говорят данные совместного исследования «СберАвто» и «ВсеИнструменты.ру».

Специалисты сообщили, что жители РФ за 2021 год чаще всего покупали отечественные и южнокорейские автомобили. Аналитики также отметили популярность немецких Volkswagen и японских Toyota, сообщает РИА Новости.

«За 9 месяцев 2021 года в тройку автомобилей, которые россияне покупали через сервис чаще всего, вошли марки Lada, Kia, Hyundai. Также зафиксирован высокий спрос на Volkswagen, Toyota, Nissan, Renault, Skoda, Chevrolet и Ford», — указали аналитики.

Недавно специалисты выяснили, какой цвет автомобилей является самым популярным в России в текущем году. Они сообщили, что белые машины стали самыми распространенными в РФ.