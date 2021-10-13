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Длительное пребывание в космосе приводит к преждевременному старению мозга
Наука
Длительное пребывание в космосе приводит к преждевременному старению мозга
Олег Котов  /  из личного архива

Москва, 13 октября. Группа ученых из Германии, Швеции и России провели исследование с целью оценить влияние пребывания в космосе на мозг космонавтов. Оказалось, что длительное нахождение на орбите приводит к преждевременному старению органа.

На данный момент неизвестно, являются ли данные изменения в структуре мозга безвредными, либо значимыми. Исследование проводилось при помощи маркеров крови у космонавтов, которые находились на МКС в среднем по 5,5 месяца. Они сдавали кровь по прибытию на Землю, а также спустя одну и три недели после возвращения, сообщает JAMA Neurology.

Как отметили ученые, причиной ухудшения работы мозга может быть нарушение венозного оттока головы в условиях микрогравитации. По их словам, необходимо и дальше изучать этот вопрос, чтобы придумать способ снизить ее влияние на человеческий мозг.

Недавно первый в мире киноэкипаж в составе актрисы Юлии Пересильд и режиссера Клима Шипенко перешел с космического корабля на МКС Космонавты уже привыкли к невесомости и работают над созданием картины, передает «Взгляд». Однако сразу после запуска «Союза» в Сети разразился скандал: блогеры устроили спор о необходимости космических полетов как шоу.

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космос здоровье мозг космонавты исследование невесомость
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