Офис Зеленского заявил о достаточном количестве газа на Украине

Киев, 13 октября. Количества газа, который находится в подземных хранилищах Украины, хватит для нужд населения. Об этом заявил заместитель главы офиса президента страны Кирилл Тимошенко.

Украина не испытывает дефицита голубого топлива. Представитель администрации президента Владимира Зеленского решил опровергнуть заявления СМИ и некоторых политиков о нехватке газа.

«Сегодня звучит много манипуляций в прессе и из уст оппозиционных политиков относительно тарифов на отопление… Газа в хранилищах вполне достаточно для нужд населения и социальной сферы. Никаких проблем с этим нет… Достаточно разгонять панику», — написал Тимошенко в своем Facebook.

Он признал, что цены на газ достигли рекордных показателей. Однако Тимошенко заверил, что государство всеми силами пытается побороть энергетический кризис.

Бывший депутат Верховной рады, украинский политик Алексей Журавко ранее заявил о нехватке восьми-девяти миллиардов кубических метров голубого топлива. Он предположил, что энергетический кризис может привести к бунтам в стране.