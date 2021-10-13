Пользователи Telegram сообщили о сбое в работе мессенджера

Москва, 13 октября. Мессенджер Telegram перестал работать у большого количества пользователей. На сбой за 30 минут пожаловались более 6,6 тысячи человек, передает сервис Downdetector.

Пользователи Telegram не могут отправлять и получать сообщения в мессенджере. Этот сбой произошел всего через несколько дней после кратковременных проблем в работе сервиса на фоне «падения» соцсети Facebook и ее платформ.

Причина прекращения работы Telegram пока неизвестна. Мессенджер перестал «подавать признаки жизни» примерно в 2:35 часа по московскому времени. О проблемах с сервисом сообщают по всей России.

Основатель Telegram Павел Дуров ранее сообщил, что количество пользователей сервиса увеличилось на 70 миллионов человек. Это произошло после сбоя Facebook, WhatsApp и Instagram. Такой наплыв юзеров стал рекордным для мессенджера.