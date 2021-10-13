Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
13 октября 07:57
07:52
Общество
Жилые дома со встроенными огородами могут появиться в России через три года
07:51
Шоу-бизнес
Победившая коронавирус МакSим отправилась в паломничество по святым местам Крыма
07:48
Политика
Кисида объявил о создании в Японии защиты против гиперзвуковых ракет
07:47
Происшествия
Три ребенка попали в больницу с травмами после пожара в тюменской квартире
07:42
Армия
Российские инженеры создали прицел для эффективной стрельбы из крупнокалиберного пулемета
07:40
Происшествия
Пять туристов перевернулись в лодке у маяка Анива на Сахалине
07:34
Общество
Гастроэнтеролог Бережная перечислила возможные причины появления изжоги
07:29
Происшествия
Житель Владивостока предстанет перед судом из-за гибели двух детей во время тушения пожара
07:26
Общество
Семь опасных недостроенных зданий снесли в Хабаровске
07:25
Общество
Адвокат Рыжкова: россияне могут вернуть налоговый вычет за рецептурные лекарства
Все новости

Отец девятилетней студентки МГУ Тепляковой сообщил об угрозах в адрес девочки
Общество
Отец девятилетней студентки МГУ Тепляковой сообщил об угрозах в адрес девочки
ru.wikipedia.org  /  Тара-Амингу

Москва, 13 октября. Отец поступившей в девятилетнем возрасте на психфак МГУ им. Ломоносова Алисы Тепляковой утверждает, что в адрес девочки и семьи поступают угрозы.

По словам Евгения Теплякова, постоянные нападки в адрес семьи негативно сказываются на воспитании других детей. Также мужчина отметил, что эта ситуация мешает учебному процессу.

Евгений Тепляков утверждает, что его дочери угрожают не только отстранением от занятий в престижном университете, но и физической расправой. Сообщения приходят от анонимных пользователей. Сами представители университета отзываются о юной студентке положительно, добавил отец Алисы.

«У нас есть записи, на которых Алисе обещают руки сломать. "Она здесь учиться не будет", "мы ее вышвырнем", "папашу в психушку закрыть"», — поделился Евгений Тепляков в беседе с телеканалом «Москва24».

Ранее ректор МГУ Виктор Садовничий опроверг слухи о планах университета отчислить самую юную студентку. Девочка продолжает получать образование на факультете психологии.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Отец девятилетней студентки МГУ Тепляковой сообщил об угрозах в адрес девочки
мгу угрозы вуз студентка тяплякова
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru