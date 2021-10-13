Отец девятилетней студентки МГУ Тепляковой сообщил об угрозах в адрес девочки

Москва, 13 октября. Отец поступившей в девятилетнем возрасте на психфак МГУ им. Ломоносова Алисы Тепляковой утверждает, что в адрес девочки и семьи поступают угрозы.

По словам Евгения Теплякова, постоянные нападки в адрес семьи негативно сказываются на воспитании других детей. Также мужчина отметил, что эта ситуация мешает учебному процессу.

Евгений Тепляков утверждает, что его дочери угрожают не только отстранением от занятий в престижном университете, но и физической расправой. Сообщения приходят от анонимных пользователей. Сами представители университета отзываются о юной студентке положительно, добавил отец Алисы.

«У нас есть записи, на которых Алисе обещают руки сломать. "Она здесь учиться не будет", "мы ее вышвырнем", "папашу в психушку закрыть"», — поделился Евгений Тепляков в беседе с телеканалом «Москва24».

Ранее ректор МГУ Виктор Садовничий опроверг слухи о планах университета отчислить самую юную студентку. Девочка продолжает получать образование на факультете психологии.