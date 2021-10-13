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МВД упростит пребывание иностранных студентов в России
Общество
МВД упростит пребывание иностранных студентов в России
pixabay.com  /  sasint

Москва, 13 октября. Иностранным студентам, которые проходят обучение в российских вузах, создадут особый правовой статус для более комфортного пребывания в стране. Соответствующий законопроект подготовили специалисты МВД РФ.

Нововведение предусматривает отмену обязательного снятия с учета при выезде за пределы Российской Федерации во время курса обучения. Документ опубликован на сайте нормативно-правовых актов.

«Иностранные граждане, прибывшие в РФ в целях обучения в государственной образовательной или государственной научной организации, смогут получить разрешение на временное проживание в целях получения образования (далее - РВПО)», — указано в документе.

Ранее Росгвардия предложила запретить выдачу оружия гражданам, которые не прошли проверку в МВД России и ФСБ. Специалисты ведомства уже подготовили необходимые изменения в законодательстве.

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