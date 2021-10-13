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Средняя стоимость iPhone в России составила 15 тыс. рублей
Технологии
Средняя стоимость iPhone в России составила 15 тыс. рублей
apple.com  /  Apple Inc.

Москва, 13 октября. Сервис онлайн-объявлений «Авито» провел исследование с целью выяснить среднюю стоимость смартфонов iPhone от американской компании Apple на российском рынке.

При подсчете учитывалась как цена нового устройства, так и бывшего в употреблении за третий квартал текущего года. Оказалось, что в среднем для покупки iPhone россиянам необходимо иметь 15 тысяч рублей. Данные исследования передает «Газета.ru».

«Это на 11% больше, чем в предыдущем квартале и на 30% выше средней стоимости аналогичного периода прошлого года», — говорится в сообщении пресс-службы «Авито».

При этом доля смартфонов компании Apple на российском рынке является наибольшей (53,8%) среди остальных брендов мобильной техники. Продажи iPhone за текущий квартал выросли на 10%, а за последний год россияне стали приобретать их на 28% больше.

Несмотря на то, что буква S в названии iPhone использовалась с 2009 года, Apple больше не будет выпускать смартфоны с таким именем. По данным близкого к компании источника, ее наличие отпугивает потенциальных покупателей. Вторая осенняя онлайн-презентация пройдет 18 октября. Ожидается, что на ней будут представлены новые модели ноутбуков MacBook Pro на собственной чипе компании M1X, передает «Взгляд».

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