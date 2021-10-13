Программист Лебедев предупредил о новом виде мошенничества с опросами о вакцинации

Москва, 13 октября. Телефонные мошенники начали использовать новый метод обмана граждан. Они предлагают абонентам пройти «опрос», связанный с вакцинацией от коронавируса.

Злоумышленники вынуждают своих жертв нажать какую-либо клавишу на телефоне. После этого действия устройство блокируется, и мошенники получают к нему доступ. Эксперт по информационной безопасности Анатолий Лебедев пояснил, что теоретически такая манипуляция возможна, передает радио Sputnik.

«Это зависит от модели телефона, некоторые модели на базе Android можно заблокировать. Современные системы телефона достаточно сложны, поэтому они обладают органически, по своему строению, большим количеством так называемых "дыр", то есть уязвимостей, которые хитрые мошенники могут использовать», — объяснил специалист.

Он порекомендовал не вестись на уловки телефонных мошенников и не выполнять их просьбы. Лучше всего вообще сбрасывать звонок. Лебедев также предупредил, что нельзя в разговоре со злоумышленниками произносить слова «да» и «нет».

Компания-производитель систем борьбы с утечками данных DeviceLock ранее перечислила выдающие телефонного мошенника фразы. К ним относятся «лицевой счет» и «финансовая ячейка».