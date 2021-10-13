Системы «Панцирь-М» отразили воздушный удар на экспериментальных учениях в Крыму

Симферополь, 13 октября. Экспериментальные учения корабельных систем противовоздушной обороны состоялись в Черном море. Во время маневров испытали также новый зенитно ракетный-артиллерийский комплекс (ЗРАК) «Панцирь-М».

В ходе учений ракетный катер «Шуя», оснащенный морским комплексом, парировал массированные атаки авиации, крылатых ракет и дронов условного врага по территории Крыма. По заявлениям специалистов, «Панцирь-М» может эффективно и качественно осуществлять прикрытие важных объектов, участков побережья и соединений кораблей, пишут «Известия».

Черное море за последние годы стало эпицентром напряженности. Над акваторией часто стали курсировать разведывательные и боевые самолеты стран-участниц Североатлантического альянса. Исключением не стали и военные корабли. В связи с этим экипаж фрегата «Адмирал Григорович» на днях провел стрельбы в Черном море на фоне совместных маневров НАТО и Грузии.