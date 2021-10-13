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Конгресс США повысил потолок госдолга страны на 480 млрд долларов
Экономика
Конгресс США повысил потолок госдолга страны на 480 млрд долларов
Global Look Press  /  Louie Palu/ZUMAPRESS.com

Вашингтон, 13 октября. Решение о повышении государственного долга США на 480 млрд долларов позволит покрывать расходы до 3 декабря 2021 года, считают в министерстве финансов страны.

Палата представителей Конгресса США 13 октября проголосовала за повышение госдолга на 480 млрд долларов. Избирательный процесс еще не закончился, однако инициатива уже набрала необходимое для утверждения количество голосов сенаторов. Заседание транслируется телеканалом C-SPAN.

На прошлой неделе Сенат Конгресса США уже утверждал предложение о повышении госдолга. В ближайшее время документ передадут американскому президенту Джо Байдену на окончательное подписание.

Глава американского минфина Джанет Йеллен ранее заявила об опасности постоянного увеличения госдолга. Она считает, что подобные действия могут негативно сказаться на экономике США.

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