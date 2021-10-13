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Роналду сделал хет-трик в матче Португалия — Люксембург и установил новый мировой рекорд
Спорт
Роналду сделал хет-трик в матче Португалия — Люксембург и установил новый мировой рекорд
instagram.com  /  @cristiano

Фару, 13 октября. Футболисты сборной Португалии разгромили Люксембург со счетом 5:0 в отборочном матче Чемпионата мира — 2022. Одним из героев встречи стал форвард Криштиану Роналду, оформивший хет-трик.

Игра проходила на стадионе «Алгарве» в португальском городе Фару. В этом матче голами отметились только игроки сборной Португалии: три мяча на счету Криштиану Роналду (8-я, 13-я и 87-я минуты), еще по голу на свой счет записали Бруну Фернандеш (18) и Жоау Пальинья (69).

Роналду в этой встрече установил новый мировой рекорд по количеству хет-триков в играх сборных. Он обновил свое же достижение, установленное в 2019 году в матче против Литвы. Всего за карьеру форвард «Манчестер Юнайтед» сделал 58 хет-триков.

Сборная России под руководством Валерия Карпина также борется за попадание на главный мировой турнир. В последнем матче российские футболисты обыграли Словению со счетом 2:1 и вышли в лидеры группы H.

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футбол роналду рекорд португалия люксембург хет-трик
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