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Особенность строения женского мозга делает их зависимость от алкоголя сильнее мужской
Общество
Особенность строения женского мозга делает их зависимость от алкоголя сильнее мужской
pixabay.com

Москва, 13 октября. Группа ученых опытным путем выяснила, в чем разница между мужской алкогольной зависимостью и женской. Оказалось, что последние имеют другое биологическое строение организма.

Исследователи объяснили, что при регулярном употреблении алкоголя включается защитная функция, которая предостерегает человека от чрезмерных доз. Ее выполняет так называемый мозговой контур, передает «МедиаПоток».

Это и становится главной опасностью при первой стадии алкоголизма. Разница в работе мозгового контура обеспечивает более сильную зависимость у представительниц прекрасного пола.

На данный момент статистикой фиксируется большое количество людей, испытывающих проблемы с алкоголем. Нарколог Алексей Казанцев видит решение данного вопроса в организации доступного досуга, который отвлечет на себя внимание от спиртных напитков.

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