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Нехватка чипов может повлиять на объемы производства iPhone 13
Технологии
Нехватка чипов может повлиять на объемы производства iPhone 13
pixabay.com

Вашингтон, 13 октября. Объемы производства iPhone 13 могут упасть из-за нехватки микросхем, сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на собственные источники.

Крупнейший американский IT-гигант планировал произвести 90 млн смартфонов за последние три месяца текущего года. Однако партнеры компании — Broadcom и Texas Instruments, занимающиеся разработкой полупроводников, не могут предоставить нужное количество микросхем.

На осенней презентации Apple анонсировала новые модели смартфонов, планшетов и «умных часов». Кроме того, 18 октября корпорация представит новую модель MacBook Pro.

Ранее сообщалось, что в Apple отказались использовать букву S в названиях смартфонов, поскольку это негативно отражается на продажах. C 2009 года интерес к S-версиям «яблочных» телефонов у пользователей заметно снизился.

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