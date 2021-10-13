Поезд сошел с рельс у Арлингтонского кладбища в Вашингтоне

Вашингтон, 13 октября. На одной из центральных станций метро Вашингтона произошел сход поезда с рельсов. Инцидент случился у Арлингтонского кладбища, сообщили во вторник представители подземки в соцсети.

Американцы в соцсетях также поделились, что в момент происшествия в транспорте пропало освещение. Пассажиры оставались в вагонах взаперти на протяжении полутора часов. На данный момент людей планируется выводить группами.

«Задержки на синей линии ожидаются в связи со сходом поезда с рельсов у Арлингтонского кладбища», — следует из заявления.

О наличии пострадавших пока не сообщалось. Все обстоятельства и детали произошедшего предстоит установить.

На днях на американский штат Алабама обрушилось крупное наводнение. В результате разгула стихии погибли по меньшей мере четыре человека.