Москва, 13 октября. Корабли ВМФ России провели ракетные пуски в Японском море. Маневрам предшествовало заявление нового японского правительства о распространении суверенитета Токио на Южные Курилы.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида ранее заявил, что настроен на активный диалог с Россией на тему возможности подписания мирного договора. Вместе с этим он добавил, что Токио имеет права на южную часть Курильских островов. Журналисты британского издания Daily Mail увидели связь между заявлением Кисидо и военными маневрами России.

Учения ВМФ РФ были запланированными и проходили при участии крейсера «Варяг» и эсминца «Адмирал Трибуц». Корабли осуществили десять пусков с помощью ракет «Форт», «Клинок» и «Оса», поразив все мишени, передает издание «ПолитРоссия».

Британский таблоид пришел к выводу, что таким образом Москва передала «приветственное послание» Токио. Такой жест, по словам журналистов, соответствуют позиции российских властей по принадлежности Курильских островов.

Россия не должна терпеть нападки нового японского правительства, считает политолог Евгений Сатановский. Он предложил несколько способов нанести Токио ответную дипломатическую оплеуху.