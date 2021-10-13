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Читатели Daily Mail высмеяли авторов статьи о кашле Путина на совещании
Политика
Читатели Daily Mail высмеяли авторов статьи о кашле Путина на совещании
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Лондон, 13 октября. Британские СМИ находятся в отчаянии, раз пишут о кашле президента России Владимира Путина во время совещания. Об этом заявили читатели Daily Mail.

Они осудили авторов материала, которые заподозрили, что у Путина может быть COVID-19. Поводом для обсуждения стал кашель главы государства во время одной из рабочих встреч. Президент сразу же заверил присутствующих, что здоров. Основанием для такого заявления служат регулярные проверки.

Читатели Daily Mail возмутились логике журналистов. Они напомнили, что Путин, как и обычные люди, кашлял до этого совещания и даже до появления коронавируса.

«Кашель — это не COVID-19. Это просто кашель. Ради бога, прекратите драматизировать», — попросил комментатор.

«Когда британские СМИ пишут о кашле Путина, это значит, что они в отчаянии», — отметил читатель.

«Это нелепо. Человек покашлял, а все запаниковали и начали говорить, что это коронавирус. А может, это просто кашель», — добавил пользователь Сети.

«Это поразительно. Люди кашляли еще за 10 000 лет до появления COVID-19», — заметил еще один юзер.

Другие же пользователи иронично отметили, что в России холодно, поэтому немудрено, что там кашляют. Некоторые же осудили СМИ за неактуальную повестку.

Представитель Кремля Дмитрий Песков ранее сообщил, что у Владимира Путина наблюдается высокий уровень антител. Он привился от коронавируса весной, и необходимости в ревакцинации пока нет.

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путин daily mail кашель
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