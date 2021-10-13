Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
13 октября 07:55
07:52
Общество
Жилые дома со встроенными огородами могут появиться в России через три года
07:51
Шоу-бизнес
Победившая коронавирус МакSим отправилась в паломничество по святым местам Крыма
07:48
Политика
Кисида объявил о создании в Японии защиты против гиперзвуковых ракет
07:47
Происшествия
Три ребенка попали в больницу с травмами после пожара в тюменской квартире
07:42
Армия
Российские инженеры создали прицел для эффективной стрельбы из крупнокалиберного пулемета
07:40
Происшествия
Пять туристов перевернулись в лодке у маяка Анива на Сахалине
07:34
Общество
Гастроэнтеролог Бережная перечислила возможные причины появления изжоги
07:29
Происшествия
Житель Владивостока предстанет перед судом из-за гибели двух детей во время тушения пожара
07:26
Общество
Семь опасных недостроенных зданий снесли в Хабаровске
07:25
Общество
Адвокат Рыжкова: россияне могут вернуть налоговый вычет за рецептурные лекарства
Все новости

Скончался гендиректор производителя детских игрушек Hasbro

  /   Обновлено: 13 октября 2021 01:47
Общество
Скончался гендиректор производителя детских игрушек Hasbro
Prt Scr youtube.com  /  WPRI

Лос-Анджелес, 13 октября. Гендиректор американской корпорации по производству игрушек Hasbro Брайан Голднер скончался на 58-м году жизни, сообщили в пресс-службе компании.

Несколько дней назад он ушел на больничный по болезни. С 2014 года Брайан Голднер борется с онкологическим заболеванием. Совет директоров назначил Рича Стоддарта исполняющим обязанности гендиректора Hasbro.

«Приносим глубочайшие и искренние соболезнования его жене, дочери и всей семье от лица семьи Hasbro»,— говорится в сообщении.

В начале нулевых Голднер пришел работать в подразделение Hasbro — Tiger Electronics. Восемь лет спустя он занял пост генерального директора.

Братья Генри и Хелал Хасенфелды основали компанию Hassenfeld Brothers в 1923 году. Поначалу они занимались текстилем, а позднее стали выпускать игрушки. Сейчас Hasbro является крупнейшей в мире компанией по производству товаров для детей, большую часть своей продукции корпорация делает в азиатских странах.

Ранее скончался первый президент Ирана Абольхасан Банисадр. Политик, в свое время поддержавший аятоллу Рухоллу Хомейни, ушел из жизни во Франции в возрасте 88 лет.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Скончался гендиректор производителя детских игрушек Hasbro
игрушки голднер hasbro
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru