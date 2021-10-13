Скончался гендиректор производителя детских игрушек Hasbro

Лос-Анджелес, 13 октября. Гендиректор американской корпорации по производству игрушек Hasbro Брайан Голднер скончался на 58-м году жизни, сообщили в пресс-службе компании.

Несколько дней назад он ушел на больничный по болезни. С 2014 года Брайан Голднер борется с онкологическим заболеванием. Совет директоров назначил Рича Стоддарта исполняющим обязанности гендиректора Hasbro.

«Приносим глубочайшие и искренние соболезнования его жене, дочери и всей семье от лица семьи Hasbro»,— говорится в сообщении.

В начале нулевых Голднер пришел работать в подразделение Hasbro — Tiger Electronics. Восемь лет спустя он занял пост генерального директора.

Братья Генри и Хелал Хасенфелды основали компанию Hassenfeld Brothers в 1923 году. Поначалу они занимались текстилем, а позднее стали выпускать игрушки. Сейчас Hasbro является крупнейшей в мире компанией по производству товаров для детей, большую часть своей продукции корпорация делает в азиатских странах.

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