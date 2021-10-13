Актер Александр Збруев: Спектакли Марка Захарова собирают полные залы спустя десятилетия

Советскому и российскому режиссеру театра и кино, актеру, сценаристу, педагогу, литератору, художественному руководителю и главному режиссеру Московского театра имени Ленинского комсомола («Ленком») Марку Захарову 13 октября могло бы исполниться 88 лет. О том, какую роль мастер сыграл в жизни многих артистов, в беседе с ФАН рассказал советский и российский актер театра и кино, народный артист РСФСР Александр Збруев.

Собеседник отметил, что наследие мэтра и по сей день находит отклик в сердцах публики.

«Я благодарен ему за то, что он поверил в меня. Его спектакли до сих пор живут. Мы получаем удовольствие от своей профессии, зритель тоже. «Ва-Банк», «Вишневый сад», «Женитьба» — эти спектакли идут уже не первый год, десятилетия. На них обычно зал заполняется полностью», — сообщил актер.

Александр Збруев также отметил, что Марк Захаров помог очень многим юным талантам сделать первые шаги на сцене.

«Хочу поздравить наш театр с тем, что у нас был такой замечательный режиссер. Прекрасный. Замечательный. Он очень многим артистам дал жизнь в театре. Люди смогли почувствовать, что такое настоящая актерская профессия, с удовольствием в ней существовали», — поведал собеседник ФАН.

Global Look Press / Ekaterina Tsvetkova/Russian Look

Кроме того, он рассказал, в чем, на его взгляд, кроется секрет самобытности творчества режиссера.

«Он очень хорошо чувствовал автора. Как правило, всегда становился соавтором того произведения, к которому он приступал. Он был не просто постановщиком, но еще и драматургически очень вклинивался в то или иное произведение. Прекрасно чувствовал, почему он это ставит. По-своему вскрывал то, что нам всем близко», — подытожил народный артист РСФСР.

Ранее артист Никита Джигурда в беседе с ФАН рассказал о роли в его жизни личности актера, поэта Владимира Высоцкого. По словам собеседника, в свое время его исключили из театрального института за исполнение песен всенародно любимого автора.